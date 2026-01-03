Fudbaleri Crvene zvezde počeli pripreme za drugi deo sezone

„Osećam se kod kuće i lepo. Dobra je energija, pun sam motivacije, znamo šta nam je raditi. Pripreme su malo kraće nego uobičajeno, ali sam siguran da ćemo stići da uradimo ono što smo planirali“, naveo je novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković u razgovoru sa novinarima na okupljanju ekipe.

Crvena zvezda će drugi deo sezone početi sa dve utakmice u Ligi Evropa – protiv Malmea (22. januara) i Selte (29. januara).

„Raduju me te prve dve utakmice u Evropi. Imaćemo vremena da ne budemo teški posle priprema i pojačamo rad da bismo došli do plej-ofa u optimalnoj kondiciji“, rekao je Stanković.

Beogradski crveno-beli su prvi deo sezone završili na drugom mestu na tabeli Super lige Srbije sa 45 bodova, jednim manje od prvoplasiranog Partizana.

„Sve ćemo uraditi da budemo šampioni. U Crvenoj zvezdi nema biranja, na svim frontovima ciljaš maksimum. Titula je prioritet zbog mnogo toga“, kazao je Stanković, i dodao da je jedna od poruka navijačima da njegova ekipa „neće odustati“.

Stanković je naveo da smatra da Crvena zvezda ima veoma kvalitetnu ekipu i dodao da je od uprave kluba tražio da ne vrši promene u timu do kraja prvog dela priprema.

„Želim da vidim sve. Možda neko dobije drugu motivaciju, možda se oslobodi, možda mu samopouzdanje bude drugačije. To sam imao priliku da doživim“, rekao je novi trener Crvene zvezde.

Stanković je izjavio i da je od generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića zatražio da želi da Nair Tiknizjan, uprkos ponudi koju su crveno-beli dobili za njega, ostane u klubu, i dodao da status Nemanje Radonjića zavisi isključivo od njega.

„To najmanje od mene zavisi, sve zavisi od njega. Ako bude imao motivaciju, volju i želju da se vrati na put, ja sam tu da mu pomognem. To važi i za sve druge igrače“, kazao je on.

Novi trener Crvene zvezde naveo je i da nije očekivao dolazak nekog pojačanja, pošto smatra da je u zimskom prelaznom roku veoma teško dovesti novog igrača.

Crveno-beli će u nedelju otputovati u Tursku gde će boraviti do 15. januara.

Oni će tamo odigrati prijateljske utakmice protiv nemačkog Manhajma (6. januara), švajcarskog Araua (10. janura), mađarskog Debrecina (11. januara) i Salcburga (15. januara).

Stanković je rekao da nema medicinskih problema u ekipi.

„Rodrigao će doći kasnije zbog pasoša, Milson dolazi popodne, a Babika ide direktno u Tursku“, kazao je novi trener Crvene zvezde.

Igračima Crvene zvezde se u svlačionici obratio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, koji im je poručio da nije zadovoljan rezultatima u prvom delu sezone i da do kraja sezone od njih zahteva maksimalan profesionalizam.

„Imamo iza sebe jesenji deo sezone sa kojim verujem da niko od vas nije zadovoljan, pogotovo rezultatima u domaćem prvenstvu. Molim vas, do kraja maja surovi profesionalizam. Ja od sebe krećem. Do kraja maja neću da provirim van svoje kuće. Šlem na glavu, puška u ruku i u rov. Nemojte da nam se smeju krajem maja, kao ove jeseni“, naveo je Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde rekao je da smatra da igrači mogu mnogo bolje da igraju i upozorio ih da vode računa o svom odnosu prema klubu.

„Nemoj da se šalimo sa tim grbom koji nosite na grudima. Svi vi možete mnogo bolje, mi smo tu ako vi nećete da vas nateramo da budete ono što možete. Čeka nas pakleno proleće, ili ćemo biti onakvi kakvi hoćete da budete ili vas neće biti. Vodite računa kako trenirate, kako se hranite, kako se odnosite prema treningu i životu. Nosite taj dres, milioni ljudi očekuju da se raduju zbog vaših dobrih rezultata. Nemojte da im oduzimate to pravo. Zvezda je emocija“, kazao je Terzić.

Nagradu za igrača godine Crvene zvezde je na okupljanju dobio vezista Rade Krunić.

(Beta)

