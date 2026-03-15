Fudbaleri Crvene zvezde posle preokreta pobedili IMT u Super ligi Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na gostujućem terenu u Loznici IMT 2:1, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

Prednost IMT-u doneo je Sankara Karamoko golom u 13. minutu, a izjednačenje Zvezdi Vasilije Kostov pogotkom u 40. minutu.

Pobedonosan gol za Zvezdu postigao je Aleksandar Katai u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 66 bodova, 10 više od drugoplasiranog Partizana, dok IMT zauzima 11. mesto sa 32 boda.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Radnički iz Niša, dok će IMT igrati na gostujućem terenu u Zaječaru protiv OFK Beograda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com