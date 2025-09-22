Fudbaleri Crvene zvezde premije od pobede u večitom derbiju doniraju u humanitarne svrhe

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će njegovi igrači premije koje su dobili zbog pobede nad Partizanom u 177. „večitom“ derbiju donirati u humanitarne svrhe.

Uprava Crvene zvezde je svoje igrače nagradila premijama u ukupnom iznosu od 200 hiljada evra, koji će biti podeljen na četiri dela i doniran u humanitarne svrhe.

Klub je naveo i da će 100 hiljada evra biti donirano Viktoru Miletiću, koji se već dugo bori sa teškom bolešću.

„Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za lečenje ovih dečaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima“, piše u saopštenju beogradskih crveno-belih.

Crvena zvezda je u subotu, na gostujućem terenu u Beogradu, pobedila gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

(Beta)

