Fudbaleri Crvene zvezde protiv Lila u plej-ofu Lige Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Lila u plej-ofu Lige Evropa, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Prva utakmica tog dvomeča biće odigrana 19. februara u Francuskoj, dok je revanš na programu sedam dana kasnije u Beogradu.

Crveno-beli su se sa Lilom ove sezone već sastali u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evropa, u kom su 6. novembra u Beogradu pobedili francuski klub 1:0.

Crvena zvezda je na današnjem žrebu umesto Lila mogla da izvuče jedino PAOK, za koji nastupa reprezentativac Srbije Andrija Živković, ali će solunski klub u plej-ofu ipak igrati protiv španske Selte.

Pobednici duela Crvena zvezda – Lil i PAOK – Selta će u osmini finala igrati protiv Olimpika iz Liona ili Aston Vile.

Dinamo Zagreb će u plej-ofu Lige Evropa igrati protiv Genka, dok će se Notingem Forest, za koji nastupa srpski reprezentativac Nikola Milenković, sastati sa Fenerbahčeom.

Sve ostale utakmice plej-ofa Lige Evropa će takođe biti odigrane 19. i 26. februara.

Svi parovi plej-ofa Lige Evropa:

Ludogorec – Ferencvaroš

Panatinaikos – Viktorija Plzenj

Dinamo Zagreb – Genk

PAOK – Selta

Seltik – Štutgart

Fenerbahče – Notingem Forest

Bran – Bolonja

Lil – Crvena zvezda

U osmini finala će pobednici duela Ludogorec – Ferencvaroš i Seltik – Štutgart igrati protiv Porta ili Brage.

Pobednici duela Panatinaikos – Viktorija Plzenj i Fenerbahče – Notingem Forest će u osmini finala igrati protiv Midtjilanda ili Betisa.

Bolji iz duela Dinamo Zagreb – Genk i Bran – Bolonja će u osmini finala igrati protiv Frajburga ili Rome.

Prve utakmice dvomeča osmine finala na programu su 12. marta, dok će revanši biti odigrani sedam dana kasnije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com