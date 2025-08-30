Fudbaleri Crvene zvezde protiv Seltika započinju takmičenje u Ligi Evropa

Fudbaleri Crvene zvezde će takmičenje u ligaškoj fazi Lige Evropa započeti utakmicom protiv škotskog Seltika, saooštila je danas Evropska fudbalska unija (Uefa).

Utakmica između beogradskih crveno-belih i Seltika biće odigrana 24. septembra u Beogradu.

Crvena zvezda će potom igrati na gostujućem terenu protiv Porta (2. oktobra) i Brage (23. oktobra), da bi u četvrtom kolu dočekala Lil (6. novembra).

Beogradski crveno-beli će potom dočekati rumunski FCSB (27. novembra), a onda u Gracu igrati protiv domaćeg Šturma (11. decembra).

Do kraja ligaške faze, Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv Malmea (22. januara 2026. godine) i kao domaćin protiv Selte (29. januara 2026. godine)

U ligaškoj fazi Lige Evropa će učestvovati ukupno 36 klubova. Direktan plasman u osminu finala ostvariće osam najbolje plasiranih ekipa, dok će timovi koji se na kraju ligaškog dela budu nalazili od devetog do 24. mesta na tabeli nokaut fauzu započeti od šesnaestine finala.

(Beta)

