Fudbaleri Egipta u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija

Egipat je poveo golom koji je Marvan Atija postigao u 69. minutu, a izjednačio je Žodel Dosu u 83. minutu i izborio produžetke.
Egpat je u produžetku poveo golom Jasera Ibrahima u 97. minutu, na asistenciju Atije, a pobedu je obezbedio Mohamed Salah golom u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Egipat će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela aktuelnog šampiona Obale Slonovače i Burkine Faso.
U osmini finala igraju još Nigerija – Mozambik i Alžir Kongo.
Za sada su poznata dva četvrtfinalna para Mali – Senegal i Kamerun – Maroko.
Četvrtfinalne utakmice igraju se 9. i 10. januara.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com