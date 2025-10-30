Fudbaleri Flamenga u finalu Kupa Libertadores

Fudbaleri Flamenga plasirali su se u finale Kupa Libertadores, pošto su noćas u revanš utakmici polufinala, na gostujućem terenu u Aveljanedi, odigrali nerešeno protiv argentinskog Rasinga 0:0.

Brazilski tim je u prvoj utakmici dvomeča, na svom terenu u Rio de Žaneiru, pobedio Rasing 1:0.

Ekipa Flamenga je u revanš meču od 56. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Gonzalo Plata.

Flamengo će u finalu igrati protiv pobednika dvomeča između ekvadorskog LDU Kita i brazilskog Palmeirasa. Ekvadorski klub je u prvoj utakmici, na svom terenu pobedio Palmeiras 3:0.

Flamengo se poslednji put plasirao u finale Kupa Libertadores 2022. godine, kad je i osvojio trofej, dok će ovo biti sedmo uzastopno finale tog takmičenja u kom će igrati bar jedan klub iz Brazila.

(Beta)

