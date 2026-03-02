Fudbaleri Hetafea pobedili Real Madrid u Primeri

Fudbaleri Hetafea pobedili su večeras na gostujućem terenu Real Madrid 1:0, u utakmici 26. kola španske Primere.

Pobedonosan gol za Hetafe postigao je Martin Satrijano u 39. minutu.

Vezista Real Madrida Franko Mastantuono dobio je direktan crveni karton u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, zbog vređanja glavnog sudije, dok je napadač Hetafea Adrijan Liso u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena isključen iz igre zbog drugog žutog kartona.

Real Madrid, koji je večeras pretrpeo svoj drugi uzastopni poraz u Primeri, je drugi na tabeli sa 60 bodova, četiri manje od prvoplasirane Barselone, dok Hetafe zauzima 11. mesto sa 32 boda.

Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Vigu protiv Selte, dok će Hetafe dočekati Betis.

(Beta)

