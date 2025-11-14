Fudbaleri Hrvatske pobedili Farska ostrva za plasman na SP 2026.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske plasirala se večeras na Svetsko prvenstvo, koje se 2026. godine održava u SAD, Kanadi i Meksiku, pošto je u Rijeci savladala Farska ostrva sa 3:1, u utakmici sedmog kola Grupe L kvalifikacija.

Gosti su poveli u 16. minutu preko Geze Davida Turija, koji je svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije postigao nakon što je lopta na putu ka golu pogodila igrača Hrvatske Luku Vuškovića.

Hrvatska je izjednačila sedam minuta kasnije, a u strelce se upisao fudbaler Mančester sitija Joško Gvardiol.

Golove za pobedu Hrvatske u drugom poluvremenu postigli su Petar Musa u 57. i Nikola Vlašić u 70. minutu.

Hrvatska je od nezavisnosti propustila samo jedno Svetsko prvenstvo – 2010. godine u Južnoj Africi, a ovo će trećoj reprezentaciji sa poslednje planetarne smotre biti četvrto uzastopno učešće na Svetskom prvenstvu.

U Grupi L Hrvatska je osigurala prvo mesto sa 19 bodova, drugoplasirana Češka ima 13 bodova i ide u baraž, dok Farska ostrva na trećoj poziciji imaju 12 bodova.

U okviru iste grupe Crna Gora je na gostovanju pobedila Gibraltar sa 2:1. Crna Gora ima devet bodova, a Gibraltar na poslednjem, petom mestu, nema bodove.

U poslednjem kolu Hrvatska gostuje Crnoj Gori, dok Češka dočekuje Gibraltar.

Poljska i Holandija su u Varšavi odigrali nerešeno 1:1, u meču sedmog kola Grupe G.

Domaća selekcija povela je golom Jakuba Kaminskog u 43. minutu, a bod Holandiji doneo je Memfis Depaj u 47. minutu.

Holandija zauzima prvo mesto u Grupi G sa 17 bodova i nalazi se na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo. Drugoplasirana Poljska ima tri boda manje, ali i slabiju gol-razliku (Holandija 23:4, Poljska 11:5 gol-razlika).

U poslednjem kolu Holandija dočekuje Litvaniju, a Poljska gostuje Malti.

Nemačka je na gostovanju bila bolja od Luksemburga sa 2:0, u utakmici petog kola Grupe A.

Oba gola za Nemačku postigao je Nik Voltemade u 49. i 69. minutu.

U okviru iste grupe Slovačka je u Košicama savladala Severnu Irsku sa 1:0.

Pobednički gol za Slovačku postigao je Tomaš Bobček u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Nemačka kolo pre kraja vodi u Grupi A sa 12 bodova, a isti učinak ima i Slovačka, uz slabiju gol-razliku (Nemačka 10:3, Slovačka 6:2)

Severna Irska na trećoj poziciji ima šest bodova, dok je Luksemburg poslednji, bez bodova.

U poslednjem kolu Nemačka i Slovačka će u Lajpcigu odlučivati o direktnom učešću na Svetskom prvenstvu.

(Beta)

