Fudbaleri i navijači Kosova nestrpljivo čekaju utakmicu protiv Turske u baražu za SP

Navijači i fudbaleri reprezentacije Kosova sa nestrpljenjem očekuju večerašnju utakmicu u Prištini protiv Turske, u finalu baraža za Svetsko prvenstvo koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Motivacija Kosova je na vrhuncu, jer do sada je Svetsko prvenstvo izgledalo kao daleki san.

Čitavo Kosovo sprema se za proslavu večeras, iako se utakmica uopšte ne smatra lakom.

Pre početka finala, bilo je mnogo članaka o Kosovu u najmoćnijim svetskim medijima.

Priča Kosova je jedinstvena, sam plasman u finale baraža, odnosno u odlučujuću utakmicu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, veliki je uspeh.

Ali san svih je večerašnja pobeda nad Turskom i nastup na Svetskom prvenstvu koje počinje 11. juna u SAD, Kanadi i Meksiku.

Na papiru, Turska je favorit. Iz više razloga: iskustvo, nivo fudbala, nivo igrača i klubovi u kojima igraju.

Takva je bila i Slovačka, koju je Kosovo pobedilo u četvrtak, a na jesen, Švedska i Slovenija, koje su kosovski reprezentativci pobedili.

Motivacija kosovskih igrača je maksimalna. Fudbal je dugo bila tema broj jedan na Kosovu. Entuzijazam od ponedeljka, širom zemlje, dugo nije viđen.

Shodno tome, motivacija neće biti problem. A kada je tim motivisan, na njegovom čelu mora biti strateg kakav je Franko Foda.

Stadion „Fadilj Vokri“ večeras je središte i žila kucalica svih navijača Kosova, koji se nadaju pobedi.

Međutim, bez obzira na konačan rezultat, ovo je veliki uspeh jer je na 10. godišnjicu članstva u Uefi i Fifi, Kosovo na korak od učešća na Svetskom fudbalskom prvenstvu.

Turska, koja nije igrala na velikom događaju od 2002. godine, takođe je veoma motivisana.

Tu ekipu će na stadionu koji prima oko 14.000 gledalaca podržati najmanje 700 navijača koji su došli da bodre svoju reprezentaciju.

U Prištini je od jutros svečano raspoloženje, ulice su pune navijača Kosova, ali i turske reprezentacije, uz muziku iz nekoliko video bimova na kojima će se na otvorenom pratiti utakmice, bubnjeve i zurle, uz zastave Kosova i šalove u kojima su natpisi Kosovo i Turska i jedan broj šalova u kojima su zajedno zastave dve zemlje.

Ugostiteljski objekti na glavnom trgu Prištine su puni, dok televizije sa nacionalnom frekvencijom od jutros emituju posebne programe i uključivanja sa trga Ibrahim Rugova, Skenderbeg, Majka Tereza i Zahir Pajaziti.

(Beta)

