Fudbaleri Javora i Partizana 5. novembra igraju zaostali meč drugog kola Super lige Srbije

Zaostali meč drugog kola Super lige Srbije između fudbalera Javora iz Ivanjice i Partizana biće odigran 5. novembra, saopštilo je danas to takmičenje.

Meč je na programu od 17 časova u Ivanjici.

Utakmica je prvobitno trebalo da bude odigrana 26. jula, ali je bila odložena zbog učešća Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 31 bodom, koliko ima i prvoplasirana Crvena zvezda koja je odigrala utakmicu manje, dok je Javor osmi sa 16 bodova.

(Beta)

