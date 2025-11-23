Fudbaleri Javora pobedili Zvezdu u Super ligi

Fudbaleri Javora pobedili su danas na svom terenu u Ivanjici Crvenu zvezdu 1:0, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Javor je pobedio golom Ognjena Krsmanovića u 85. minutu.

Zvezda je dominirala tokom čitave utakmice i do primljenog gola imala je 30 šuteva na gol.

Ređale su se šanse, pokušavali su pre svih Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, Bruno Duarte, ali je golman Javora Nikola Vasiljević uspeo da sačuva svoju mrežu.

Sa druge strane, pokušavao je Kajode Saliman, ali bezuspešno.

Javor je u 85. minutu postigao gol, kada je strelac bio Ognjen Krsmanović, posle akcije u kojoj su učestvovali Bubakari Dukure i Saliman.

VAR je proveravao pogodak zbog mogućeg ofsajda, ali je gol priznat.

U nadoknadi vremena Zvezda je napadala za izjednačenje, ali su prilike propustili Milson i Duarte.

Zvezda je na kraju imala 33 šuteva na gol, više od 600 dodavanja, ali nije uspela da zatrese mrežu Javora.

Zvezda je pretrpela drugi poraz u prvenstvu i druga je na tabeli sa 35 bodova i ima dva boda manje i utakmicu manje od vodećeg Partizana.

Javor je pobedio Zvezdu posle više od 12 godina, prekinuo je niz od dva poraza i tri utakmice bez pobede i deveti je na tabeli sa 20 bodova.

U sledećem kolu Zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda, a Javor će u Beogradu igrati protiv Partizana.

