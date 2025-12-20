Fudbaleri Juventusa pobedili Romu u Seriji A

Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na svom terenu u Torinu Romu 2:1, u utakmici 16. kola italijanske Serije A.

Prednost Juventusu doneo je Fransisko Konseisao golom u 44. minutu, a vođstvo je uvećao Lois Openda pogotkom u 70. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Rome Tomaso Baldanci pogotkom u 76. minutu.

Srpski golman Mile Svilar odigrao je celu utakmicu za Romu, dok je njegov sunarodnik u ekipi Juventusa Filip Kostić u igru ušao u 89. minutu.

Juventus je peti na tabeli sa 29 bodova, dok je Roma četvrta sa 30 bodova.

Juventus će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Pize, dok će Roma u Rimu dočekati Đenovu.

(Beta)

