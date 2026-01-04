Fudbaleri Kameruna u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija

Fudbalska reprezentacija Kameruna plasirala se večeras u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je u osmini finala u Rabatu pobedila Južnu Afriku 2:1.

Kamerun je poveo u 34. minutu golom Džuniora Čamadua, a prednost je udvostručio Kristijan Kofan u 47. minutu.

Konačan rezultat postavio je Evidens Makgopa u 88. minutu.

Kamerun će u četvrtfinalu igrati protiv domaćina turnira selekcije Maroka, koja je ranije danas pobedila Tanzaniju 1:0.

U četvrtfinalu igraju još Mali – Senegal.

U ponedeljak se igraju utakmice osmine finala Egipat – Benin i Nigerija – Mozambik, a u utorak igraju Alžir – Kongo i branilac titule Obala Slonovače – Burkina Faso.

