Fudbaleri Kameruna u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija

Kamerun je poveo u 34. minutu golom Džuniora Čamadua, a prednost je udvostručio Kristijan Kofan u 47. minutu.
Konačan rezultat postavio je Evidens Makgopa u 88. minutu.
Kamerun će u četvrtfinalu igrati protiv domaćina turnira selekcije Maroka, koja je ranije danas pobedila Tanzaniju 1:0.
U četvrtfinalu igraju još Mali – Senegal.
U ponedeljak se igraju utakmice osmine finala Egipat – Benin i Nigerija – Mozambik, a u utorak igraju Alžir – Kongo i branilac titule Obala Slonovače – Burkina Faso.
(Beta)
