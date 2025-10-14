Fudbaleri Katara obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Katara obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je večeras u Rajanu pobedila selekciju Ujedinjenih Arapskih Emirata 2:1, u utakmici poslednjeg, drugog kola Grupe A četvrte faze azijskih kvalifikacija.

Prednost Kataru doneo je Bualem Huhi golom u 49. minutu, a vođstvo je uvećao Pedro Migel pogotkom u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan Adil pogotkom u osmom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Selekcija Katara je od 89. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Tarek Salman.

Katar je završio na prvom mestu na tabeli Grupe A sa četiri boda, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati zauzeli drugo mesto i igraće u baražu za plasman u inter-konfederacijski plej-of.

Reprezentaciji Katara će ovo biti drugi nastup na Svetskim prvenstvima, nakon što se 2022. godine plasirala kao domaćin.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

