Fudbaleri Koma posle preokreta pobedili Romu i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u Seriji A

Fudbaleri Koma pobedili su večeras na svom terenu Romu 2:1, u utakmici 29. kola Serije A, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.

Prednost Romi doneo je Donijel Malen golom iz penala u sedmom minutu, a izjednačenje Komu Anastasijos Duvikas pogotkom u 59. minutu.

Pobedonosan gol za Komo postigao je Dijego Karlos u 79. minutu.

Roma je od 64. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Vesli Fransa.

Srpski golman Mile Svilar odigrao je celu utakmicu za Romu.

Komo je četvrti na tabeli sa 54 boda, dok je Roma šesta sa 51 bodom.

Komo će u narednom kolu dočekati Pizu, dok će Roma u Rimu biti domaćin protiv Lečea.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com