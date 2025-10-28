Fudbaleri Mačve eliminisali Partizan u prvoj rundi Kupa Srbije

Fudbaleri Mačve plasirali su se večeras u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Šapcu pobedili Partizan sa 2:0.

Golove za drugoligaša iz Šapca postigli su Mitar Ergelaš u 15. i Marko Nikolić u 64. minutu.

Mačvu je u vođstvo doveo Ergelaš u 15. minutu, kada je uputio udarac sa distance, a lopta na putu ka golu zakačila igrača Partizana Nikolu Simića.

Partizan je u nastavku imao dve prilike za izjednačenje. Prvo je u 24. minutu Andrej Kostić izašao sam pred golmana Mačve Miloša Savića, koji je uspešno intervenisao.

Drugu priliku za crno-bele imao je Demba Sek u 42. minutu, kada je izašao pred golmana Savića, koji i ovog puta hvata loptu.

Mačva je u završnici prvog poluvremena imala šansu za drugi pogodak, kada je sa distance šutirao Miodrag Gemović, a njegov udarac odbranio golman Partizana Miloš Krunić.

Prvu priliku u drugom poluvremenu imali su gosti u 62. minutu. Loptu je pred gol poslao Milan Vukotić, ali je neprecizan bio Vanja Dragojević.

Dva minuta kasnije Mačva stiže do drugog pogotka. Posle slobodnog udarca usledila je gužva u šesnaestercu, u kojoj se najbolje snašao Nikolić i u padu poslao loptu u mrežu protivnika.

Rezultat do kraja meča nije promenjen, pa je Mačva osigurala plasman među 16 najboljih u domaćem Kupu.

Ranije danas plasman u osminu finala Kupa Srbije izborila je i ekipa Železničara iz Pančeva, koja je u Ivanjici savladala Javor sa 4:2.

(Beta)

