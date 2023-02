Fudbaleri Mančester junajteda osvojili Liga kup

Fudbaleri Mančester junajteda osvojili su večeras u Londonu Liga kup, pošto su u finalu pobedili Njukasl sa 2:0.

Na čuvenom londonskom Vembliju, Junajted je poveo u 33. minutu golom Kazemira, koji je glavom poslao loptu u mrežu posle slobodnog udarca koji je izveo Luk Šo.

Pobedu mančesterskoj ekipi doneo je fudbaler Njukasla Sven Botman, koga je u 39. minutu zakačila lopta na putu ka mreži posle šuta Markusa Rašforda.

To je prvi trofej za Mančester junajted od 2017. godine, kada je osvojena Liga Evropa. Takođe, to je prvi trofej trenera Erika ten Haga na Old Trafordu.

Njukasl je poslednji trofej osvojio 1969. godine.

Golman Junajteda David de Hea postao je rekorder kluba pošto u 181 utakmici nije primio gol, jednoj više od legendarnog Petera Šmajhela.

(Beta)

