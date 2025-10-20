Fudbaleri Mjelbija prvi put u istoriji osvojili šampionsku titulu u Švedskoj

Fudbalski klub Mjelbi osvojio je večeras prvi put u svojoj istoriji šampionsku titulu u Švedskoj, pošto je večeras pobedio na gostujućem terenu Geteborg 2:0, u utakmici 27. kola.

Mjelbi je osvojio titulu tri kola pre kraja prvenstva i ima 66 bodova, 11 više od drugoplasiranog Hamarbija.

Golove su postigli Jakob Bergstrem u 21. i Jakob Peterson u 28. minutu.

„Nikada nisam mislio da će se nešto ovako dogoditi u mom životu. Veoma sam srećan što sam deo ove grupe. Pokazali smo da ekipa može da stigne neverovatno daleko“, rekao je Bergstrem za HBO Maks.

Mjelbi je osvojio prvi trofej u istoriji, to je klub iz ribarskog sela na jugu Švedske, a ekipa je sastavljena uglavnom od lokalnih fudbalera.

Klub igra kao domaćin na stadionu kapaciteta 6.000 mesta, u obližnjem selu Helevik sa oko 800 stanovnika.

„Zaista je oslobađajuće što mogu ovo da doživim i pre kraja prvenstva, to je nešto“, rekao je trener Mjelbija Ander Torstenson švedskom radiju SR.

Torstenson je bivši igrač Mjelbija, a radi kao direktor srednje škole.

Ekipa je osvojila 66 bodova, jedan manje od rekorda švedske lige, koji će u preostale tri utakmice moći da obori.

Sledeće godine Mjelbi će igrati u kvalifikacijama za Ligu šampiona, prvi put u svojoj istoriji.

(Beta)

