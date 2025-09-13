Fudbaleri Napolija pobedili Fjorentinu

Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na gostujućem terenu Fjorentinu 3:1, u utakmici trećeg kola Serije A.

Napoli je poveo u šestom minutu golom koji je postigao Kevin de Brujne, a prednost je udvostručio Rasmus Hejlund u 14. minutu.

Treći gol za aktuelne šampione postigao je Sam Bukema u 51. minutu, a konačan rezultat postavio je Luka Ranijeri u 79. minutu.

Napoli je prvi na tabeli sa svih devet bodova, koliko ima i Juventus.

Fjorentina je i dalje bez pobede i ima dva boda na 13. mestu na tabeli.

Ranije danas Kaljari je na svom terenu pobedio Parmu 2:0, a Juventus je u Torinu u velikom derbiju pobedio Inter 4:3.

(Beta)

