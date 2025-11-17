Fudbaleri Nemačke i Holandije se plasirali na Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Nemačke izborili su večeras direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su u poslednjem kolu Grupe A kvalifikacija na svom terenu u Lajpcigu pobedili Slovačku 6:0.

Strelci za Nemačku bili su Nik Voltemade u 18, Serž Gnabri u 29, Liroj Sane u 36. i 41, Ridle Baku u 67. i Asan Uedraogo u 79. minutu.

Nemačka je takmičenje u grupi završila na prvom mestu sa 15 bodova.

Slovačka je druga u grupi sa tri boda manje i plasman na Mundijal će pokušati da izbori kroz baraž.

Plasman kroz baraž, ali preko Lige nacija, izborila je i Severna Irska koja je večeras u poslednjem kolu na svom terenu u Belfastu pobedila Luksemburg 1:0.

Gol za Severnu Irsku postigao je Džejmi Donli u 44. minutu.

Severna Irska je treća u grupi sa devet bodova, a Luksemburg je na poslednjem, četvrtom mestu bez osvojenog boda.

U Grupi G, direktan plasman na Svetsko prvenstvo izborila je Holandija, nakon što je na svom terenu u Amsterdamu pobedila Litvaniju 4:0.

Strelaci za Holandiju bili su Tidžani Reijnders u 18, Kodi Gakpo u 58, Ćavi Simons u 60. i Donjel Malen 62. minutu.

Holandija je prva u grupi sa 20 bodova, a Litvanija je na poslednjem, petom mestu sa tri boda.

Plasman u baraž, kao drugoplasirana u grupi obezbedila je Poljska, koja je večeras na gostujućem terenu pobedila Maltu 3:2.

Strelci za Poljsku bili su Robert Levandovski u 32, Pavel Všolek u 59. i Pjotr Zjelinski u 86. minutu.

Golove za Maltu postigli su Irvin Kardona u 36. i Tedi Teuma iz penala u 68. minutu.

Poljska je druga sa 17 bodova, a Malta je na četvrtom mestu sa pet poena.

U Grupi L, u kojoj je od ranije poznat poredak, Hrvatska je na gostujućem terenu u Podgorici pobedila Crnu Goru 3:2, dok je Češka na svom terenu u Olomucu pobedila Gibraltar 6:0.

Hrvatska je obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo kao prva u grupi, a grupnu fazu je završila sa 22 boda, šest više od drugoplasirane Češke koja će igrati u baražu.

Crna Gora je završila na četvrtom mestu sa devet bodova, a Gibraltar je peti bez osvojenog boda.

(Beta)

