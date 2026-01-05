Fudbaleri Nigerije u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija

Dvostruki strelac bio je Viktor Osimen, koji je postigao golove u 25. i 47. minutu. Njemu je posle upotrebe VAR tehnologije zbog ofsajda poništen pogodak koji je postigao u drugom minutu.
Strelcu si bili još Ademola Lukman u 20. i Akor Adams u 75. minutu, koji je imao i dve asistencije.
Nigerija će u četvrfinalu igrati protiv pobednika duela Alžira i Konga, koji igraju u utorak.
U utorak se igra i poslednji duel osmine finala između branioca titule Obale Slonovače – Burkine Faso.
Pobednik tog duela igraće u četvrtfinalu protiv Egipta, koji je ranije danas posle produžetaka pobedio Benin 3:1.
Za sada su poznata dva četvrtfinalna para Mali – Senegal i Kamerun – Maroko.
Četvrtfinalne utakmice igraju se 9. i 10. januara.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com