Fudbaleri Nigerije u osmini finala Kupa afričkih nacija

Fudbalska reprezentacija Nigerije plasirala se večeras u osminu finala Kupa afričkih nacija, pošto je u Fesu pobedila Tunis 3:2, u utakmici drugog kola Grupe C.

Nigerija je povela golom Viktora Osimena u 44. minutu, a prednost je udvostručio Vilfred Ndidi u 50. Treći gol postigao je Ademola Lukman u 67. minutu.

Tunis je smanjio zaostatak u kada je strelac bio Montasar Talbi, a drugi gol postigao je Ali Abdi iz jedanaesterca u 87. minutu.

Nigerija je tako sa dve pobede i šest bodova obezbedila plasman u osminu finala.

Tunis ima tri boda, a Tanzanija i Uganda po jedan bod.

U poslednjem kolu Nigerija će 30. decembra igrati protiv Ugande, a Tunis protiv Tanzanije.

(Beta)

