Fudbaleri Nigerije u osmini finala Kupa afričkih nacija

Nigerija je povela golom Viktora Osimena u 44. minutu, a prednost je udvostručio Vilfred Ndidi u 50. Treći gol postigao je Ademola Lukman u 67. minutu.
Tunis je smanjio zaostatak u kada je strelac bio Montasar Talbi, a drugi gol postigao je Ali Abdi iz jedanaesterca u 87. minutu.
Nigerija je tako sa dve pobede i šest bodova obezbedila plasman u osminu finala.
Tunis ima tri boda, a Tanzanija i Uganda po jedan bod.
U poslednjem kolu Nigerija će 30. decembra igrati protiv Ugande, a Tunis protiv Tanzanije.
(Beta)
