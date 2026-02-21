Fudbaleri Osasune pobedili Real Madrid golom u 90. minutu

Fudbaleri Osasune pobedili su večeras na svom terenu Real Madrid 2:1, u utakmici 25. kola španskog prvenstva.

Osasuna je povela u 38. minutu golom koji je Ante Budimir postigao iz jedanaesterca, a izjednačio je Vinisijus Žunior u 73. minutu.

Pobedu Osasuni doneo je Raul Garsija pogotkom u 90. minutu.

Real je prekinuo dobar niz, pretrpeo je treći poraz i prvi je na tabeli sa 60 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Barselone.

Osasuna je ostvarila devetu pobedu i ima 33 boda na devetom mestu.

Ranije danas Real Sosijedad je na svom terenu odigrao nerešeno 3:3 protiv Ovijeda, a Betis je kao domaćin odigrao nerešeno protiv Rajo Valjekana 1:1.

Večeras igraju još Atletiko Madrid – Espanjol.

(Beta)

