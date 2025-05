Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili Ligu šampiona ubedljivom pobedom protiv Intera

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su prvi trofej u Ligi šampiona u klupskoj istoriji, pošto su večeras u finalu u Minhenu pobedili Inter 5:0.

Pari Sen Žermen je na Alijanc areni poveo u 12. minutu golom Ašfrafa Hakimija, posle asistencije Dezirea Duea, koji je zatim postigao dva gola, u 20. i 64. minutu. Četvrti gol postigao je Hviča Kvarachelija u 73. minutu, a konačan rezultat postavio je Seni Majulu u 86. minutu.

Ekipa Luisa Enrikea je najubedljivijom pobedom u istoriji finala Lige šampiona stigla do prvog trofeja najelitnijeg evropskog takmičenja.

Pariski tim imao je više loptu i inicijativu, a poveo je u 12. minutu posle dobre akcije. Vitinja je dobro pronašao do Duea, on je centrirao na drugu stativu i na petercu pronašao Hakimija, koji je neometan poslao loptu u mrežu. On nije proslavio pogodak u znak poštovanja prema svom bivšem klubu.

Pet minuta kasnije Inter je izgubio loptu na sredini terena, do lopte je stigao Kvarachelija i stvorio sebi šansu, ali je šutirao preko gola.

Pari Sen Žermen je udvostručio prednost u 20. minutu, posle kontranapada, Usman Debele je na suprotnoj strani pronašao Duea, on je primio loptu na grudi i šutirao, a lopta je na putu ka mreži zakačila Federika Dimarka.

U 23. minutu prvu šansu imao je Inter, ali je Frančesko Ačerbi glavom poslao loptu preko gola, posle kornera Hakana Čalhanoglua. Milanska ekipa posle toga nije uspevala da napravi šansu sve do 37. minuta kada je Markus Tiram posle kornera glavom poslao loptu pored gola.

Fudbaleri Pari Sen Žermena čuvali su loptu, dodavali se i imali inicijativu, bez većih prilika, a u završnici su pokušali Dembele i Due ali su bili neprecizni.

Dobru šansu imao je i Kvarachelija, posle čijeg šuta je lopta izbačena u korner. Gruzijski fudbaler pokušao je glavom posle kornera, ali je poslao loptu preko prečke.

Drugo poluvreme počelo je sa dve šanse Kvarachelije, koji je bio neprecizan, a pored gola u 52. minutu loptu je poslao njegov saigrač Dembele.

U 61. minutu posle brzog napada Hakimi je bio u šansi, ali su igrači Intera izbacili loptu u korner.

Treći gol Pari Sen Žermen postigao je u 64. minutu posle brze akcije Dembelea koji je petom dodao loptu do Vitinje, on je dodao do Duea, koji ju je bez problema poslao u mrežu.

Nastavio je pariski tim da dominira, Bredli Barkola je u 70. minutu snažno šutirao tik preko prečke, a u 73. minutu Kvarachelija je postigao četvrti gol. Dembele je po levoj strani poslao loptu iza protivničke odbrane do Kvarachelije, a on je poslao loptu pored golmana Jana Zomera.

Najbolju šansu na utakmici Inter je imao u 75. minutu kada je šutirao Markus Tiram, a odbranio golman Đanluiđi Donaruma.

Na drugoj strani šansu za peti gol imao je Bredli Barkola, u 81. minutu i bio je neprecizan, ali je pet minuta kasnije asistirao saigraču 19-godišnjem Majuluu, koji je postavio konačan rezultat.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com