Fudbaleri Partizana i Mladosti odigrali nerešeno u Lučanima

Fudbaleri Partizana i Mladosti odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Mladost je povela golom Predraga Pavlovića u 83. minutu, a izjednačio je Djordje Ivanović u drugom minutu nadoknade vremena.

Po hladnom vremenu i lošem terenu u Lučanima nije bilo mnogo prilika. Mladost je u prvom delu igre imala najbolju šansu u 11. minutu. Izvan kaznenog prostora šutirao je Aleksandar Pejović, golman Vladimir Stojković je odbranio, lopta se odbila do Obiore Odite, ali je golman crno-belih ponovo bio uspešniji.

Posle toga, sa druge strane, pokušavali su Nemanja Nikolić, Goran Zakarić i Rikardo, ali nisu ozbiljnije ugrozili golmana domaćih Dragana Rosića.

Drugo poluvreme počelo je šansom Odite. Janko Tumbasević je centrirao pred gol, Odita je šutirao, a njegov udarac blokirao je Saša Zdjelar.

Posle toga nije bilo uzbudjenja, sve do 67. minuta, kada je Partizan u dva navrata mogao da povede. Prvo je šutirao Miletić, golman Mladosti je odbranio, lopta se odbila do Zakarića koji je dodao do Nikolića, on je pokušao glavom, ali je golman ponovo dobro reagovao.

Mladost je postigla gol u 83. minutu. Pavlović je posle centaršuta dobio loptu, oko njega bili su Miletić i Marković, ali je on bio uspešniji i poslao loptu iza Stojkovića.

Crno-beli su izjednačili u drugom minutu nadoknade vremena. Šutirao je Tošić sa ivice kaznenog prostora, ponovo je golman Rosić odbranio, lopta se odbila do Ivanovića koji je zatresao mrežu.

U četvrtom minutu nadoknade vremena isključen je igrač Partizana Slobodan Urošević, pošto je dobio drugi žuti karton.

Partizan je sedmi put odigrao nerešeno u prvenstvu i treći je na tabeli sa 37 bodova, a Mladost je šesta sa 26 bodova.

