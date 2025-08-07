Fudbaleri Partizana izgubili od Hibernijana u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za LK

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od škotskog Hibernijana 0:2, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Prednost Hibernijanu doneo je Martin Bojl golom u 40. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom iz penala u 70. minutu.

Ekipa Partizana je od 34. minuta igrala sa igračem manje, pošto je crveni karton tada dobio defanzivac crno-belih Vukašin Đurđević.

Oba tima su utakmicu kojoj je prisustvovalo 26.342 gledaoca započela dosta borbeno, a u uvodnim minutima je više napadala ekipa Hibernijana. Golman Partizana Marko Milošević je u prva četiri minuta morao da napravi dve intervencije, ali je oba puta sigurno odreagovao kod slabih udaraca igrača gostujućeg tima.

Škotski tim je već u petom minutu imao odličnu šansu da dođe do vođstva. Golman Milošević je izašao daleko izvan svog kaznenog prostora kako bi presekao loptu, ali to nije uspeo da dovoljno sigurno uradi. Prvi do lopte je došao napadač Hibernijana Martin Bojl, koji je uspeo da lobuje Miloševića, ali je lopta ipak završila nedaleko pored leve stative gola crno-belih.

Ekipa Partizana je u istom minutu imala svoju dobru priliku. Demba Sek se nakon što je primio dodavanje sa levog krila našao u dobroj poziciji u kaznenom prostoru Hibernijana, ali je njegov udarac ipak završio preko prečke gola gostujućeg tima.

Crno-beli su nakon udarca Seka počeli više da napadaju, ali bez dobrog šuta ka golu Hibernijana, da bi narednu dobru šansu za pogodak imala škotska ekipa u 12. minutu. Džejmi Makgrat je šutirao iz slobodnog udarca sa velike udaljenosti, ali je njegov udarac u gornji desni ugao gola Partizana odlično odbranio Milošević.

Snažan šut iz daljine je samo tri minuta kasnije uputio i krilni napadač Partizana Nemanja Trifunović, ali se golman Hibernijana Džordan Smit dobro pozicionirao i lako odbranio njegov udarac.

Nakon šanse Trifunovića usledio je dosta ujednačen period, bez dobre šanse za pogodak ni na jednoj strani. Miran period igre je u 34. minutu prekinuo igrač Partizana Milan Vukotić. Crnogorski vezista se našao u dobroj poziciji unutar šesnaesterca Hibernijana, ali je njegov udarac sa male udaljenosti sjajno izblokirao defanzivac škotskog tima Roki Buširi.

Odmah nakon šanse Vukotića je ekipa Partizana ostala sa igračem manje. Defanzivac crno-belih Vukašin Đurđević je u 34. minutu, nakon što je loše procenio let lopte, sa leđa srušio napadača škotskog tima Kirona Bouvija, i zbog toga zaradio drugi žuti karton, nakon što je samo pet minuta ranije dobio svoj prvi drugi žuti karton.

Ekipa Hibernijana je samo šest minuta kasnije došla do vođstva. Lopta je nakon centaršuta iz kornera Džordana Obite u 40. minutu došla do Bojla, koji ju je iz peterca nogom poslao u mrežu gola crno-belih.

Škotski tim je u nastavku prvog poluvremena dobro koristio igrača više i imao par dobrih prilika za još jedan pogodak. Udarci koje su iz odličnih pozicija uputili Mekgrat u 43. minutu i Kejden u prvom minutu nadoknade vremena završili su nedaleko pored gola crno-belih. Nakon 45 minuta igre Hibernijan je imao prednost 1:0.

Crno-beli su, uprkos igraču manje, dosta energično započeli drugo poluvreme i uspeli da upute tri šuta iz daljine tokom prvih 12 minuta igre. Udarce koje su uputili Vukotić u 52. minutu, Trifunović u 53. minutu i Mario Jurčević u 57. minutu je ipak bez velikih poteškoća odbranio golman Smit.

Dobar period igre crno-belih prekinut je penalom za Hibernijan, koji je sudija Filip Faruđa, nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije, dosudio u 68. minutu. Penal je bio dosuđen zbog faula koji je defanzivac Partizana Nikola Simić napravio nad Bojlom tokom kornera škotskog tima, a jedanaesterac je izveo upravo Bojl. Australijski napadač je poslao Miloševića u pogrešnu stranu i šutem u desnu stranu gola crno-belih povećao prednost svoje ekipe.

Uprkos napadačkoj igri ekipe Partizana u nastavku meča do promene rezultata nije došlo zbog dobrih poteza defanzivaca škotskog tima i golmana Smita. Hibernijan je tako u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija pobedio 2:0.

Revanš je na programu 14. avgusta u Edinburgu.

Pobednik dvomeča Partizana i Hibernijana će u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv poraženog iz duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa između AEK-a iz Larnake i Legije iz Varšave. AEK je u prvoj utakmici tog dvomeča u Larnaki pobedio 4:1.

