Fudbaleri Partizana izgubili od IMT-a u Super ligi Srbije

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na gostujućem terenu u Loznici od IMT-a 0:1, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

Pobedonosan gol za IMT je u 55. minutu postigao Andrej Milanović, koji je centaršut iz kornera Vasilija Novičića glavom sproveo u mrežu gola Partizana.

Partizan na pauzu ide kao prvi na tabeli sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok IMT, koji je večeras prekinuo niz od pet utakmice bez pobede u Super ligi Srbije, zauzima 11. mesto sa 22 boda.

Crno-beli će u prvoj utakmici nakon pauze, 31. januara u Beogradu dočekati Radnički iz Niša, dok će IMT istog dana igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.

(Beta)

