Fudbaleri Partizana izgubili od Železničara u prvoj utakmici pod vođstvom trenera Stojakovića

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na svom terenu u Beogradu od Železničara iz Pančeva 1:3, u utakmici 16. kola Super lige Srbije, i zabeležili poraz u prvom meču na kom je ekipu crno-belih predvodio novi trener Nenad Stojaković.

Prednost Partizanu doneo je Nemanja Trifunović golom u sedmom minutu. Janis Karabeljov je sjajnim dodavanjem u prostor pronašao krilnog napadača crno-belih, koji je izašao sam ispred golmana Železničara Zorana Popovića. Lopta se nakon udarca Trifunovića jako odbila od noge golmana Popovića i potom završila u mreži gola gostujućeg tima.

Železničar je izjednačio pogotkom Silvestera Džaspera u 19. minutu. Aleksa Kuljanin je lako prošao pored levog beka Partizana Mohameda Abdulmalika na desnom krilu, ušao u kazneni prostor i ubacio loptu u sredinu, gde je Džasper sa male udaljenosti zatresao nebranjenu mrežu gola crno-belih.

Tim iz Pančeva je poveo u 33. minutu golom Kvakua Karikarija. Kuljanin je sa desnog krila uputio centaršut u kazneni prostor Partizana, Dario Grgić je potom petom ubacio loptu u sredinu, a Karikari udarcem glavom sa pet metara savladao golmana crno-belih Marka Miloševića.

Konačan rezultat je pogotkom u 66. minutu postavio Grgić, koji je nakon sjajnog dodavanja Stefana Pirgića u „jedan na jedan“ situaciji savladao golmana Miloševića.

Partizan je prvi na tabeli sa 37 bodova, dva više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Železničar četvrti sa 25 bodova.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Javor, dok će Železničar u Pančevu biti domaćin protiv Radničkog 1923.

(Beta)

