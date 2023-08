Fudbaleri Partizana nakon penala eliminisali Sabah u trećem kolu kvalifikacija za LK

Fudbaleri Partizana plasirali su se u plej-of kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su večeras u Beogradu nakon penala pobedili azerbejdžanski Sabah ukupnim rezultatom 7:4.

Golove za crno-bele u regularnom vremenu postigli su Mateuš Saldanja u 30. i Bibars Natho u 58. minutu, a pošto je Sabah u prvom meču takođe slavio sa 2:0, utakmica je otišla u produžetke i potom na penale.

Igrači Partizana su pogodili svih pet penala, dok su gosti jedini promašaj imali u petoj seriji, kada je udarac Namika Alasgarova odbranio golman Partizana Aleksandar Jovanović.

Početak meča protekao je u brzom ritmu, a prvi šut ka golu beleže gosti u drugom minutu. Iz daljine je pokušao Džerl Margarita, ali lopta odlazi preko gola.

Partizan je prvi put ka golu rivala šutirao u šestom minutu, kada je udarac Aranđela Stojkovića završio pored gola, da bi u devetom minutu Frank Kanute posle slobodnog udarca glavom šutirao tik iznad prečke.

Kanute je bio u izglednoj prilici i u 15. minutu, kada je ušao u šesnaesterac i šutirao pored gola.

Crno-beli do vođstva dolaze u 30. minutu. Udarac Kvinsija Meniga zaustavio je golman Jusif Imanov, ali u nastavku akcije Saldanja se iz drugog pokušaja upisuje u strelce.

Prvo poluvreme je završeno rezultatom 1:0, da bi Partizan u 13. minutu nastavka stigao do drugog pogotka posle slobodnog udarca.

Prekid je izveo Natho, koji loptu šalje u bliži ugao i donosi Partizanu izjednačenje u ukupnom rezultatu.

Partizan je do trećeg gola mogao u 70. minutu, ali je šut Mihajla Ilića iz daljine odbranio golman Sabaha.

Do kraja regularnog dela meča oba tima su imala prilike da dođu do odlučujućeg gola, ali to se nije dogodilo i utakmica je otišla u produžetke.

Najbolju šansu u prvom produžetku imali su gosti u 100. minutu, kada je Telur Mutalimov šutirao pod prečku, a gol crno-belih sačuvao je golman Aleksandar Jovanović.

Crno-beli su u 116. minutu ostali sa igračem manje, nakon što je zbog prekršaja nad Aleksejem Isajevim drugi žuti karton dobio Kristijan Belić.

Pokušavao je Sabah da dođe do gola vrednog plasmana dalje, ali se domaći tim odbranio i pobednik je rešen posle penala.

Za Partizan su redom pogađali Andrija Pavlović, Nemanja Nikolić, Aldo Kalulu, Nikola Antić i Samed Baždar.

Pobednik je rešen u petoj seriji. Udarac Alasgarova odbranio je Jovanović, ali je sudija odlučio da se penal ponovi. Ni iz drugog pokušaja Alasgarov nije savladao golmana crno-belih, čime je njegov tim eliminisan iz daljeg takmičenja.

Utakmici je prisustvovalo 14.225 pristalica Partizana, dok su navijači sa južne tribine nastavili bojkot domaćih mečeva.

Partizan u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija igra protiv danskog Nordsjelanda.

(Beta)

