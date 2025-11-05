Fudbaleri Partizana pobedili Javor u Ivanjici i preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije

Crno-beli su poveli golom Jovana Miloševića u 21. minutu. Ognjen Ugrešić je pronašao Miloševića sjajnim dodavanjem u prostor, da bi napadač Partizana potom sigurno zatresao mrežu gola Javora.
Sudija Marko Ivković je četiri minuta kasnije dosudio penal za Javor, zbog faula koji je defanzivac crno-belih Mateja Milovanović napravio nad Kajodeom Salimanom u svom kaznenom prostoru. Jedanaesterac za domaći tim izveo je Dušan Pantelić, koji je sigurnim udarcem sa „bele tačke“ doneo izjednačenje svojoj ekipi.
Tim iz Ivanjice je vođstvo povećao u 34. minutu, kad je Mateja Zuvić precizinim šutom iz daljine loptu poslao od stativu u mrežu gola crno-belih.
Ekipa Javora je do kraja prvog poluvremena imala još dve sjajne šanse za pogodak, ali su crno-beli ipak uspeli da sačuvaju svoju mrežu i da na poluvreme odu sa zaostatkom 1:2.
Sudija Ivković je u 58. minutu dosudio i penal za Partizan zbog igranja rukom Đorđa Skoka, a Bibras Natho je pogodio sa „bele tačke“ za izjednačenje 2:2.
Pobedu ekipi Partizana je u 69. minutu, svojim drugim pogotkom na utakmici, doneo Milošević. Milan Roganović je uputio centaršut u šesnaesterac Javora, a Milošević je „makazicama“ uspeo da savlada golmana domaćeg tima Nikolu Vasiljevića.
Partizan je prvi na tabeli sa 34 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Javor, kome je ovo prvi poraz na domaćem terenu u Super ligi Srbije ove sezone, osmi sa 17 bodova.
Crno-beli će svoju narednu utakmicu u državnom prvenstvu odigrati u nedelju, kad će u Beogradu dočekati Novi Pazar, dok će Javor istog dana na gostujućem terenu u Pančevu igrati protiv Železničara.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com