Fudbaleri Partizana pobedili Javor u Ivanjici i preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Ivanjici Javor 3:2, u zaostalom meču drugog kola Super lige Srbije, i time preuzeli prvo mesto na tabeli državnog prvenstva.

Crno-beli su poveli golom Jovana Miloševića u 21. minutu. Ognjen Ugrešić je pronašao Miloševića sjajnim dodavanjem u prostor, da bi napadač Partizana potom sigurno zatresao mrežu gola Javora.

Sudija Marko Ivković je četiri minuta kasnije dosudio penal za Javor, zbog faula koji je defanzivac crno-belih Mateja Milovanović napravio nad Kajodeom Salimanom u svom kaznenom prostoru. Jedanaesterac za domaći tim izveo je Dušan Pantelić, koji je sigurnim udarcem sa „bele tačke“ doneo izjednačenje svojoj ekipi.

Tim iz Ivanjice je vođstvo povećao u 34. minutu, kad je Mateja Zuvić precizinim šutom iz daljine loptu poslao od stativu u mrežu gola crno-belih.

Ekipa Javora je do kraja prvog poluvremena imala još dve sjajne šanse za pogodak, ali su crno-beli ipak uspeli da sačuvaju svoju mrežu i da na poluvreme odu sa zaostatkom 1:2.

Sudija Ivković je u 58. minutu dosudio i penal za Partizan zbog igranja rukom Đorđa Skoka, a Bibras Natho je pogodio sa „bele tačke“ za izjednačenje 2:2.

Pobedu ekipi Partizana je u 69. minutu, svojim drugim pogotkom na utakmici, doneo Milošević. Milan Roganović je uputio centaršut u šesnaesterac Javora, a Milošević je „makazicama“ uspeo da savlada golmana domaćeg tima Nikolu Vasiljevića.

Partizan je prvi na tabeli sa 34 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Javor, kome je ovo prvi poraz na domaćem terenu u Super ligi Srbije ove sezone, osmi sa 17 bodova.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu u državnom prvenstvu odigrati u nedelju, kad će u Beogradu dočekati Novi Pazar, dok će Javor istog dana na gostujućem terenu u Pančevu igrati protiv Železničara.

(Beta)

