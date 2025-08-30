Fudbaleri Partizana pobedili Radnik u Super ligi Srbije

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Radnik iz Surdulice 2:0, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije.

Prednost Partizanu je u 72. minutu doneo Andrej Kostić, koji je nakon centaršuta Maria Jurčevića sa levog krila loptu glavom poslao u malu mrežu gola Radnika.

U 89. minutu je bio dosuđen penal za Partizan, nakon što je lopta posle šuta Nemanje Trifunovića u ruku pogodila defanzivca Radnika Mlađana Stevanovića. Udarac sa „bele tačke“ je u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena realizovao Bibras Natho, koji je time postavio konačan rezultat utakmice.

Partizan je ovu utakmicu odigrao u dresovima koji su dizajnirani u znak sećanja legendarnog fudbalera crno-belih Dragana Mancea, koji je poginuo 3. septembra 1985. godine u 23. godini.

Partizan je prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest utakmica, dok Radnik zauzima pretposlednje, 15. mesto sa četiri boda.

Beogradski crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka, dok će Radnik u Surdulici dočekati Radnički iz Niša.

(Beta)

