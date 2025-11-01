Fudbaleri Partizana poraženi od Čukaričkog

Fudbaleri Partizana poraženi su večeras na gostujućem terenu od Čukaričkog 1:4, u 14. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Čukarički bili su Bojica Nikčević u sedmom, Slobodan Tedić iz penala u 29, Nemanja Miletić u 89. i Filip Matijašević u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Partizan postigao je Ibrahim Zubairu u 56. minutu.

Partizan je sa 31 bodom na deobi prvog mesta sa Crvenom zvezdom, ali uz utakmicu više odigranu od crveno-belih. Čukarički je

Čukarički je poveo u sedmom minutu. Nikčević je uputio udarac sa oko 25 metara, lopta je ka golu pogodila jednog irača Partizana, promenila pravac i prevarila golmana Miloševića.

U 29. minutu domaći tim je duplirao prednost. Roganović je u svom šesnaestercu igrao rukom, a sudija Janjuš je pokazao na „belu tačku“. Odgovornost je preuzeo i snažnim udarcem zatresao mrežu Partizana.

Partizan je smanjio zaostatak u 56. minutu. Zubairu je, nakon asistencije Dembe Seka, udarcem iskosa savladao golmana Čukaričkog Kaličanina.

U 89. minutu Miletić je doneo ponovo dva gola prednosti Čukaričkom. Đoković je pogodio prečku, a lopta se odbila na glavu Miletića koji ju je sa nekoliko metara prosledio u mrežu.

Matijašević je u petom minutu nadoknade vremena postavio konačan rezultat. On je udarcem sa preko 30 metara lobovao golmana Partizana.

U narednom kolu, Čukarički će u Kragujevcu gostovati Radničkom 1923, dok će Partizan u Ivanjici gostovati Javoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com