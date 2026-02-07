Fudbaleri Partizana posle preokreta pobedili Radnik u Super ligi Srbije

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Surdulici Radnik 3:2, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Radnik je poveo u šestom minutu golom Sadika Abubakara. Mateja Gašić je uputio centaršut iz kornera, Abubakar je ostao nemarkiran na drugoj stativi i, nakon što golman Partizana Marko Milošević nije uspeo da stigne do lopte izletanjem, glavom zatresao nebranjenu mreža gola crno-belih.

Partizan je izjednačio u osmom minutu autogolom Harisa Hajdarevića. Krilni napadač crno-belih Demba Sek je odlično prošao po levom krilu i pokušao da dodavanjem u sredinu u kaznenom prostoru Radnika pronađe Ognjena Ugrešića. Hajdarević je ipak prvi došao do lopte, ali je nespretno odreagovao i poslao je u mrežu svoje ekipe.

Crno-beli su do vođstva došli u 24. minutu golom Seka. Senegalski krilni napadač je pokušao da uputi centaršut u peterac domaćeg tima, ali je zbog nesporazuma golmana Stefana Ranđelovića i defanzivca Sandra Tremulea lopta ipak neočekivano završila u mreži gola tima iz Surdulice.

Sek je do svog drugog pogotka došao u 39. minutu, kad je nakon sjajnog prodora, koji je započeo na samoj sredini terena, udarcem u donji levi ugao savladao golmana Ranđelovića.

Konačan rezultat je u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena postavio defanzivac Radnika Mateja Gašić, koji je sjajnim udarcem iz daljine zatresao gornji levi ugao mreže gola Partizana.

Drugo poluvreme obeležila je i povreda defanzivca Partizana Stefana Milića, koji je u 65. minutu morao da izađe iz igre.

Partizan je prvi na tabeli sa 50 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Radnik osmi sa 28 bodova.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Spartak iz Subotice, dok će Radnik igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com