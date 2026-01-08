Fudbaleri Partizana putuju u Tursku na pripreme

Fudbaleri Partizana otputovaće danas na dvonedeljne pripreme u Tursku, tokom kojih će odigrati pet kontrolnih utakmica.

Trener Nenad Stojaković na put će povesti 33 fudbalera – 29 igrača i četiri golmana.

Kako je saopštio klub, među njima se nalazi osam igrača koji još nisu napunili 18 godina, od kojih dvojica imaju samo 16.

Na spisku trenera Stojakovića za pripreme u Antaliji su: Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Veljko Popović, Milan Roganović, Aranđel Stojković, Stefan Milić, Vukašin Đurđević, Ivan Vasiljević, Nikola Simić, Mateja Milovanović, Vojin Marinković, Mario Jurčević, Muhamed Abdulmalik i Stefan Petrović.

U Tursku će putovati i: Vanja Dragojević, Janis Karabeljov, Dušan Makević, Aleksa Rakić, Ognjen Ugrešić, Dimitrije Janković, Dušan Jovanović, Milan Vukotić, Bibars Natho, Gajas Zahid, Nemanja Trifunović, Bogdan Kostić, Demba Sek, Matija Ninić, Ivan Martinović, Andrej Kostić, Pavle Cvijović i Dušan Radović.

Ekipa Partizana je jesenji deo Super lige Srbije završila sa 46 bodova, jednim više od aktuelnog šampiona Crvene zvezde.

(Beta)

