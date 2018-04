Fudbaleri Partizana: Sledi najvažnija utakmica u sezoni

Fudbaler Partizana Ognjen Ožegović rekao je večeras da njegova ekipa spremno dočekuje predstojeći derbi protiv Crvene zvezde koji je nazvao utakmicom sezone.

„Znali smo da je utakmica protiv Borca pred onu najbitniju utakmicu u sezoni, pred derbi, i da ćemo morati da odigramo najbolje moguće kako bismo podigli naše samopouzdanje na najveći novo jer je utakmica sezone pred nama. Drago mi je što spremi dočekujemo derbi, nema povredjenih igrača, Kića se vratio, Bambi se vratio…“, rekao je Ožegović novinarima posle utakmice.

Partizan je večeras pobedio Borac sa 5:0 u utakmici 30. poslednjeg kola regularnog dela sezone Super lige Srbije.

„Bilo je lepih akcija, dosta golova, nismo primili gol što je najbitnije i srećan sam zbog svega“, rekao je Ožegović.

U prvom kolu plej-ofa Partizan će igrati na gostovanju protiv prvoplasirane Crvene zvezde. Taj duel trebalo je da se igra u utorak, ali je pomeren na subotu.

„Očekivanja se znaju – da pobedimo i da nastavimo da se borimo za titulu. Opet kažem, najbitnije je da smo svi zdravi i da svi konkurišemo za tim. Nadam se da ćemo nastaviti niz pobeda“, rekao je Ožegović.

Svoj prvi gol za Partizan u Super ligi na večerašnjoj utakmici postigao je Svetozar Marković.

„Postigao sam svoj prvenac i stvarno je super osećaj. Trebalo mi je 10-15 sekundi da shvatim da se to i dogodilo… Ovo je već mnogo pobeda u nizu i to nam mnogo znači za samopouzdanje pred najvažniju utakmicu u sezoni. Za mene je to izuzetna utakmica jer ceo život sanjam o derbiju i jedva čekam da počne“, rekao je Marković.

Na teren se posle dužeg vremena vratio Nebojša Kosović.

„Osećao sam se jako čudno, bilo mi je teško prvih pet minuta dok sam osetio atmosferu, posle mi je bilo mnogo lakše da se razigram. Mnogo sam srećan što sam se vratio, što uopšte mogu da treniram sa svojim saigračima. Fudbal je moj život. Neopisiv osećaj“, rekao je Kosović.

