Fudbaleri Partizana u Kragujevcu pobedili Radnički 1923

Strelci za Partizan bili su Nemanja Trifunović u 20, Jovan Milošević u 22. i 61. i Bibras Natho iz penala u 71. minutu.
Golove za Radnički 1923 postigli su Kilijan Bevis u 39. i Ester Sokler u 81. minutu.
Partizan je prvi sa 43 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde. Radnički 1923 je na 10. mestu sa 20 poena.
U narednom kolu, Partizan će dočekati Napredak, dok će Radnički 1923 ugostiti Javor.
Partizan je poveo u 20. minutu. Ognjen Ugrešić je uputio povratni pas, Jovan Milošević je propustio loptu, na koju je natrčao Trifunović i udarcem sa oko pet metara zatresao mrežu.
Samo dva minuta kasnije crno-beli su duplirali prednost. Nakon greške Ise Baa na ivici svog đesnaesterca, Jovan Milošević je preciznim udarcem iz prve savladao golmana Radničkog 1923 Lijeskića.
Radnički 1923 je smanjio prednost Partizana u 39. minutu. Bevis je preciznim udarcem po zemlji sa oko 12 metara zatresao mrežu crno-belih.
Drugim pogotkom Jovana Miloševića na meču Partizan je u 63. minutu ponovo stigao do dva gola prednosti. Asistent je bio Aranđel Stojković.
U 70. minutu Tomislav Dadić je u svom šesnaestercu oborio Dembu Seka, a sudija Ostraćanin je pokazao na „belu tačku“. Dadić je za taj start dobio i drugi žuti karton na meču i morao je ranije u svlačionicu.
Odgovornost je preuzeo Natho, i sigurnim udarcem sa „bele tačke“ postigao četvrti gol za Partizan.
Konačan rezultat postigao je Ester Sokler golom u 81. minutu, nakon asistencije Sahlija.
(Beta)
