Fudbaleri Partizana u Kragujevcu pobedili Radnički 1923

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na gostujućem terenu u Kragujevcu Radnički 1923 4:2, u 18. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Partizan bili su Nemanja Trifunović u 20, Jovan Milošević u 22. i 61. i Bibras Natho iz penala u 71. minutu.

Golove za Radnički 1923 postigli su Kilijan Bevis u 39. i Ester Sokler u 81. minutu.

Partizan je prvi sa 43 boda, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde. Radnički 1923 je na 10. mestu sa 20 poena.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Napredak, dok će Radnički 1923 ugostiti Javor.

Partizan je poveo u 20. minutu. Ognjen Ugrešić je uputio povratni pas, Jovan Milošević je propustio loptu, na koju je natrčao Trifunović i udarcem sa oko pet metara zatresao mrežu.

Samo dva minuta kasnije crno-beli su duplirali prednost. Nakon greške Ise Baa na ivici svog đesnaesterca, Jovan Milošević je preciznim udarcem iz prve savladao golmana Radničkog 1923 Lijeskića.

Radnički 1923 je smanjio prednost Partizana u 39. minutu. Bevis je preciznim udarcem po zemlji sa oko 12 metara zatresao mrežu crno-belih.

Drugim pogotkom Jovana Miloševića na meču Partizan je u 63. minutu ponovo stigao do dva gola prednosti. Asistent je bio Aranđel Stojković.

U 70. minutu Tomislav Dadić je u svom šesnaestercu oborio Dembu Seka, a sudija Ostraćanin je pokazao na „belu tačku“. Dadić je za taj start dobio i drugi žuti karton na meču i morao je ranije u svlačionicu.

Odgovornost je preuzeo Natho, i sigurnim udarcem sa „bele tačke“ postigao četvrti gol za Partizan.

Konačan rezultat postigao je Ester Sokler golom u 81. minutu, nakon asistencije Sahlija.

