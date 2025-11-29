Fudbaleri Partizana ubedljivo pobedili Javor u Super ligi Srbije

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Javor iz Ivanjice 4:0, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

Prednost Partizanu doneo je Ognjen Ugrešić golom u 13. minutu, nakon preciznog šuta iz daljine koji je završio u donjem levom uglu mreže gola Javora.

Ugrešić je uvećao vođstvo crno-belih pogotkom u 75. minutu, nakon što je posle dodavanja Jovana Miloševića zatresao nebranjenu mrežu gola gostujućeg tima.

Treći gol za Partizan postigao je Andrej Kostić u 86. minutu, nakon sjajnog driblinga i šuta iz daljine u donji levi ugao gola Javora.

Konačan rezultat je u 89. minutu postavio Milan Vukotić pogotkom koji je postignut nakon još jednog šuta iz daljine.

Partizan je prvi na tabeli sa 40 bodova, pet više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok Javor zauzima 10. mesto sa 20 bodova.

Crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, dok će Javor u Ivanjici dočekati OFK Beograd.

(Beta)

