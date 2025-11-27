Fudbaleri Portugala osvojili Svetsko prvenstvo za igrače uzrasta do 17 godina

Fudbalska reprezentacija Portugala uzrasta do 17 godina osvojila je danas titulu na Svetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Dohi pobedila Austriju 1:0.

Jedini gol postigao je Anizio Kabral u 32. minutu.

To je bio njegov sedmi gol na takmičenju, što mu je donelo Srebrnu kopačku.

Portugal je prvi put u istoriji trijumfovao na Svetskom prvenstvu za igrače uzrasta do 17 godina i aktuelni je evropski šampion u tom uzrastu.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Portugalac Mateus Mide.

Prvi strelac, osvajač Zlatne kopačke je Johanes Mozer iz Austrije, koji je postigao osam golova.

Zlatnu rukavicu koja se dodeljuje najboljem golmanu dobio je član šampionske selekcije Romario Kunja.

Trofej za fer-plej dobila je Češka.

Bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu osvojila je Italija, koja je posle izvođenja jedanaesteraca pobedila Brazil 4:2, nakon što je utakmica završena nerešeno 0:0.

(Beta)

