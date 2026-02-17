Fudbaleri PSŽ-a posle preokreta pobedili Monako u plej-ofu Lige šampiona

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras na gostujućem terenu Monako 3:2, u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Golovima Folarina Balogana u prvom i 18. minutu Monako je stigao do dva gola prednosti.

PSŽ je imao veliku priliku da smanji prednost domaćina u 22. minutu, ali Vitinja nije uspeo da realizuje jedanaesterac.

Ipak, PSŽ je do kraja poluvremena uspeo da izjednači golovima Dezirea Duea u 29. i Ašrafa Hakimija u prvom minutu nadoknade poluvremena.

Monako je od 48. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Aleksandr Golovin.

Do rezultatskog preokreta PSŽ je stigao u 67. minutu novim golom Duea.

Revanš utakmica igra se naredne srede u Parizu.

Pobednik dvomeča plasiraće se u osminu finala Lige šampiona.

(Beta)

