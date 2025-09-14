Fudbaleri Radničkog pobedili Napredak na Čairu

Fudbaleri Radničkog pobedili su danas na svom terenu u Nišu Napredak 3:0, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Radnički je poveo golom Nikole Srećkovića u 19. minutu, a tri minuta kasnije prednost je udvostručio Dušan Pavlovič.

Konačan rezultat postavio je Miloš Spasić u 63. minutu.

Radnički je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i zauzima deveto mesto na tabeli sa osam bodova.

Napredak je pretrpeo treći poraz i ima sedam bodova na 13. mestu.

Kasnije igraju Crvena zvezda – Železničar, TSC – Mladost i Spartak – Partizan.

(Beta)

