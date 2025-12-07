Fudbaleri Selte pobedili Real Madrid

Fudbaleri Selte pobedili su večeras u Madridu domaći Real 2:0, u utakmici 15. kola španskog prvenstva.

Dvostruki strelac na „Santjago Bernabeu“ bio je Viliot Svedberg, koji je postigao golove u 53. minutu i u trećem minutu nadoknade vremena.

Real je utakmicu završio sa devetoricom, Fran Garsija dobio je drugi žuti karton u 64. minutu, a Alvaro Kareras isključen je u drugom minutu nadoknade vremena.

Real je pretrpeo drugi poraz u šampionatu i drugi je na tabeli sa 36 bodova, četiri manje od prvoplasirane Barselone.

Selta je ostvarila četvrtu pobedu i zauzima 10. mesto na tabeli sa 19 bodova.

Ranije danas Elče je pobedio Đironu 3:0, Valensija i Sevilja odigrale su nerešeno 1:1, a Espanjol je pobedio Rajo Valjekano 1:0.

(Beta)

