Fudbaleri Senegala osvojili Kup afričkih nacija

Fudbaleri Senegala osvojili su Kup afričkih nacija, pošto su večeras u finalu u Rabatu pobedili Maroko posle produžetaka 1:0.

Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 0:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Pap Gej u četvrtom minutu prvog produžetka.

U osmom minutu sudijske nadoknade vremena Dijuf je nepropisno zaustavio Brahim Diaz u svom šesnaestercu, a sudija Ndala je dosudio penal za Maroko.

Nakon VAR provere sudija je potvrdio svoju odluku, a fudbaleri Senegala, su na poziv selektora, odlučili da napuste teren.

Nisu svi igrači Senegala želeli da napuste teren, Mane je pozivao svoje saigrače da se vrate, dok je selektor Senegal Tijavu insistirao na povlačenju sa terena.

Nakon više od 10 minuta reprezentativci Senegala su se vratili na teren.

Odgovornost za Maroko je preuzeo Brahim Diaz, ali je šutirao slabo po sredini gola, popularna „Panenka“, a golman Senegala Mendi je uhvatio loptu, i meč je otišao u produžetke.

Senegal je poveo u četvrtom minutu prvog produžetka. Pap Gej je prošao po levoj strani u udarcem iskosa sa ivice šesnaesterca pogodio dalji ugao gola Maroka.

Maroko je bio blizu izjednačenja u trećem minutu drugog produžetka, ali je udarac glavom Agerda zaustavila prečka.

Senegal je večeras stigao do druge titule prvaka Kupa afričkih nacija u svojoj istoriji, nakon što su to prvi put učinili 2021. godine.

(Beta)

