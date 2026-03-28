Fudbaleri Senegala u Parizu paradirali sa peharom Kupa afričkih nacija

Fudbaleri Senegala paradirali su danas sa trofejom Kupa afričkih nacija u Parizu, uprkos odluci Afričke fudbalske konfederacije da im oduzme titulu i dodeli je Maroku.

Pre prijateljske utakmice protiv Perua na Stadionu Francuska, fudbaleri Senegala su predvođeni kapitenom Kaliduom Kulibalijem izašli na teren sa peharom kao deo proslave pre utakmice.

Fudbalski savez Senegala je najavio da će uručiti trofej Kupa afričkih nacija svojim navijačima pre utakmice. Senegalska zajednica je brojna u Parizu.

Ranije ove nedelje u francuskoj prestonici, predsednik Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Fol izjavio je da je ta selekcija bila žrtva „grupo nepravedne administrativne pljačke“ i najavio da će pred Sudom za sportsku arbitražu braniti svoju čast.

Senegal je u finalu Kupa afričkih nacija, 18. januara u Rabatu, posle dosta bure pobedio Maroko sa 1:0.

Ta pobeda je, međutim, oduzeta Senegalu službenim rezultatom 0:3, nakon što su igrači te selekcije u završnici regularnog dela napustili teren nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala – Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

U produžetku Senegal je slavio golom Pape Geja, ali su sada i taj rezultat i pogodak poništeni.

Sud za sportsku arbitražu nije postavio vremenski okvir za donošenje presude.

(Beta)

