Fudbaleri Sevilje pobedili Barselonu

Fudbaleri Sevilje pobedili su danas na svom terenu Barselonu 2:1, u osmom kolu španske Primere.
Strelci za Sevilju bili su Aleksis Sančes iz penala u 13, Isak Romero u 36, Hose Anhel Karmona u 90. i Akor Adams u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Barselonu postigao je Markus Rašford u sedmom minutu nadoknade poluvremena.
Sevilja je na četvrtom mestu sa 13 bodova, a Barselona je na drugom mestu sa 19 bodova.
U narednom kolu, Sevilja će dočekati Majorku, dok će Barselona ugostiti Đironu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com