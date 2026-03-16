Fudbaleri Srbije igraju protiv Španije u Viljarealu, a protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli

Fudbalska reprezentacija Srbije će predstojeći prijateljski meč protiv selekcije Španije odigrati u Viljarealu, dok će kontrolna utakmica protiv Saudijske Arabije biti odigrana u Bačkoj Topoli, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

Duel protiv Španije na programu je 27. marta od 21 čas, a meč protiv Saudijske Arabije 31. marta od 18 časova.

„Martovski termin predstavljaće priliku za selektora i stručni štab da provere formu reprezentativaca i nastave pripreme za važne izazove u elitnoj diviziji Lige nacija“, piše u saopštenju FSS-a.

Reprezentacija Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi 24. septembra, kad će u utakmici prvog kola Grupe 2 „A“ divizije igrati protiv selekcije Grčke.

Uz selekcije Srbije i Grčke, u Grupi 2 „A“ divizije nalaze se i reprezentacije Nemačke i Holandije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com