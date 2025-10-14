Fudbaleri Srbije pobedili Andoru, Engleska obezbedila plasman na SP

Fudbaleri Srbije pobedili su večeras na gostujućem terenu Andoru 3:1, u šestom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Srbiju bili su Kristijan Garsija autogol u 19, Dušan Vlahović u 54. i Aleksandar Mitrović iz penala u 77. minutu.

Gol za Andoru postigao je Guiljaume Lopes u 17. minutu.

Srbija je treća u grupi sa 10 bodova, jednim manje od Albanije koja je na drugom mestu.

Direktan plasman na Svetsko prvenstvo iz grupe K obezbedila je Engleska, nakon što je večeras pobedila Letoniju.

U narednom kolu, Srbija će 13. novembra u Londonu gostovati Engleskoj.

Srbiju je sa klupe na večerašnjem meču predvodio vršilac dužnosti selektora Zoran Mirković, pošto je posle poraza od Albanije Dragan Stojković podneo ostavku.

Andora je povela u 17. minutu golom Lopesa. Nakon greške Aleksandra Stankovića, Lopes je odmah šutirao i skoro sa polovine terena lobovao golmana Srbije Petrovića.

Dva minuta kasnije Srbija je izjednačila. Stanković je izveo korner sa leve strane, a Garsija se loše snašao u svom šesnaestercu i glavom zatresao sopstvenu mrežu.

U 37. minutu Lazar Samardžić je centrirao sa leve strane, najviši u skoku je bio Aleksandar Mitrović, ali je lopta završila zamalo pored stative.

Do kraja poluvremena Srbija je imala inicijativu, ali nije uspela da stvori ozbiljniju šansu i na pauzu se otišlo nerešenim rezultatom.

Srbija je u 54. minutu stigla do rezultatskog preokreta. Filip Kostić je centrirao sa leve strane, a najviši u skoku je bio Vlahović i glavom prosledio loptu u dalji ugao.

U 71. minutu Vlahović je šutirao iz okreta sa oko osam metara, ali je njegov udarac zaustavio golman Andore Iker.

Nakon što je Garsija u 74. minutu u svom šesnaestercu odgurnuo Mitrovića, sudija Papapetru je dobio poziv iz VAR sobe i nakon gledanja snimka dosudio penal za Srbiju.

Mitrović je preuzeo odgovornost i u 77. minutu realizovao udarac sa „bele tačke“, doneo Srbiji dva gola prednosti i postavio konačan rezultat.

Poslednju priliku Srbija je imala u prvom minutu nadoknade vremena, ali je udarac Vlahovića glavom zaustavila stativa.

U istoj grupi Engleska je na gostujućem terenu pobedila Letoniju 5:0.

Strelci za Englesku bili su Antoni Gordon 26, Hari Kejn u 44. i četvrtom minutu nadoknade poluvremena i Maksims Tonisevs autogol u 59. i Ebereči Eze u 86. minutu.

Engleska je prva u grupi sa 18 poena, sedam više od drugoplasirane Albanije i dva kola pre kraja je kao prvoplasirana u grupi obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo.

Letonija je na četvrtom mestu sa pet bodova.

(Beta)

