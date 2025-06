Fudbaleri Srbije pobedili Andoru u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras na svom terenu u Leskovcu Andoru 3:0, u utakmici Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Sva tri gola postigao je kapiten Aleksandar Mitrović, u 12, 24. i 53. minutu iz jedanaesterca. Najbolji strelac državnog tima večeras je odigrao 100. utakmicu za reprezentaciju i postigao 62. gol.

Srbija je imala više loptu, a posle prve šanse povela je u 12. minutu posle akcije koju je počeo Strahinja Pavlović. On je dodao do Dušana Vlahovića, koji je odigrao dupli pas sa Aleksandrom Kataijem, izgubio je korak i pao, a lopta je došla do Mitrovića, kome nije bilo teško da je pošalje u mrežu.

U 18. minutu Vlahović je bio u šansi, ali nije bio precizan, a pet minuta kasnije pokušao je i Katai, koji je šutirao pored gola.

Srpski tim je u 24. minutu udvostručio prednost kada je Mitrović glavom poslao loptu u mrežu posle kornera sa desne strane koji je izveo Andrija Živković.

Mitrović je do trećeg gola mogao u 38. minutu, ali je bio neprecizan, kao i dva minuta kasnije njegov saigrač Vlahović.

Do kraja poluvremena nije bilo šansi, a prvu priliku u nastavku imao je Mitrović, u 48. minutu, kada je bio neprecizan.

U 52. minutu dosuđen je jedanaesterac za Srbiju, pošto je posle šuta Vlahovića rukom igrao Biel Bora. Treći gol na utakmici postigao je Mitrović u 53. minutu.

Srbija je zatim imala dve šanse preko Nemanje Stojića, ali je u 57. i 60. minutu bio neprecizan.

Andora je zapretila u 63. minutu kada je šutirao Giljom Lopes, ali je šut blokirao Nikola Milenković.

U 77. minutu posle kornera Živkovića, Vlahović je pokušao glavom i bio neprecizan, a fudbaler Juventusa mogao je do gola i u 86. minutu, kada je odbranio golman Iker Alvarez.

Do kraja utakmice pokušao je Milenković posle kornera glavom, a u drugom minutu nadoknade Vlahović je iskosa sa desne strane ušao u kazneni prostor, driblingom se oslobodio protivničkog igrača i šutirao, ali je lopta izbačena u korner.

U trećem minutu nadoknade novu šansu je posle kornera imao Milenković, ali je ponovo poslao loptu pored stative.

Srbija je ostvarila prvu pobedu u Grupi K i ima četiri boda iz dve utakmice, a Andora je pretrpela sva čeitri poraza.

U sledećem kolu Srbija će 6. septembra igrati na gostujućem terenu protiv Letonije.

(Beta)

