Fudbaleri Srbije pobedili Letoniju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je danas u Rigi domaću Letoniju 1:0, u utakmici Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Jedini gol postigao je Dušan Vlahović u 12. minutu.

Prvu priliku imala je Srbija u šestom minutu kada je Luka Jović glavom poslao loptu preko prečke, posle centaršuta Filipa Kostića sa leve strane.

Dva minuta kasnije sa druge strane u šansi je bio Renars Varslavans, ali je golman Đorđe Petrović odbranio.

U 10. minutu iskosa sa desne strane šutirao je Vlahović, domaći golman Krisjanis Zviedris je na kratko ispustio loptu, ali je uspeo da je uhvati.

Srbija je povela u 12. minutu golom Vlahovića, koji je posle duplog pasa sa Aleksandrom Kataijem, sa 17 metara poslao loptu u mrežu.

U 20. minutu srpski tim imao je novu šansu, kada je Katai posalo loptu pored gola posle centaršuta Kostića.

U 28. minutu zbog ofsajda je poništen gol Jovića. Posle lepe akcije Strahinja Pavlović je dodao do Kataija, on je centrirao do Jovića koji je iz voleja zahvatio loptu, ona je prvo udarila u prečku i ušla u mrežu, ali je fudbaler AEK-a bio u ofsajdu.

Srbija je do kraja poluvremena imala inicijativu i pokušavala je da postigne gol. U 32. minutu pokušao je Andrija Živković, a pet minuta kasnije Pavlović je posle kornera zahvatio loptu glavom, a domaći golman dobro odbranio.

Prvu šansu u nastavku imala je Srbija, u 51. minutu, ali je loše šutirao Jović. Dva minuta kasnije srpski tim je mogao da udvostruči prednost, Pavlović je dodao loptu do Ivana Ilića, on je šutirao, a golman Zviedris je nogom odbranio njegov udarac.

Imali su igrači selektora Dragana Stojkovića iniicijativu i pokušavali su da postignu pogodak, pokušavali su Živković i Jović, ali nisu uspeli da savladaju domaćeg golmana.

Dobar napad Letonija je izvela u 72. minutu kada je Varslavans šutirao iskosa sa desne strane, a golman Petrovič dobro odbranio i izbacio loptu u korner.

U 81. minutu Srbija je imala dve šanse, prvo je golman Letonije odbranio šut Vlahovića, a zatim se Pavlović posle prodora oslobodio čuvara i šutirao, ali je šut blokiran i lopta je izbačena u korner.

Najbolji strelac u istoriji srpske reprezentacije Aleksandar Mitrović je posle toga ušao u igru, a u šansi je bio u 87. minutu kada je šutirao preko gola.

Letonija je mogla da izjednači u drugom minutu nadoknade vremena kada je Varslavans pogodio stativu, a loptu je pred golom izbacio Nikola Milenković, pa je sačuvao pobedu Srbiji.

Srbija sada ima sedam bodova iz tri utakmice i druga je na tabeli iza Engleske koja ima svih devet bodova. Letonija je četvrta sa četiri boda iz četiri utakmice.

U sledećem kolu Srbija će u utorak od 20.45 u Beogradu dočekati Englesku, a Letonija će igrati na gostujućem terenu protiv Albanije.

(Beta)

