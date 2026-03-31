Fudbaleri Srbije pobedili Saudijsku Arabiju

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras na svom terenu u Bačkoj Topoli selekciju Saudijske Arabije 2:1, u prijateljskom meču.

Povela je Saudijska Arabija golom Abdulaha Al Hamdana u osmom minutu, a Srbija je do preokreta stigla pogocima Strahinje Pavlovića u 66. i Aleksandra Mitrovića u 70. minutu.

Prvi udarac ka golu Srbija je imala u četvrtom minutu. Nakon centaršuta Stankovića glavom je šutirao Jović, ali je njegov udarac zaustavio golman Saudijskke Arabije Al Ovais.

Saudijska Arabija je povela u osmom minutu. Nakon nešto kraće povratne lopte Terzića, golman Srbije Rajković je istrčao visoko na svoju polovinu, ali je do lopte prvi stigao Al Hamdan, pretrčao našeg golmana, i u nastavku akcije lako zatresao praznu mrežu.

Srbija je mogla do izjednačenja u 19. minutu. Posle centaršuta Milinković-Savića, Birmančević je iskosa udarcem glavom pogodio spoljni deo mreže.

Četiri minuta kasnije novu priliku je imao Birmančević. Izašao je sam ispred Al Ovaisa, ali je njegov udarac sa ivice šesnaesterca nogom zaustavio golman Saudijaca.

Gostujući tim je mogao da duplira prednost u 41. minutu, ali je udarac iskosa po zemlji Al Sahavija završio pored gola.

Poslednju priliku prvog dela, Srbija je imala u drugom minutu nadoknade poluvremena. Nakon novog centaršuta Terzića, Gaćinović je šutirao iskosa sa druge stative iz voleja, ali je ponovo na pravom mestu bio golman Saudijaca.

U prvom minutu drugog poluvremena Pavlović je zatresao mrežu Saudijske Arabije, ali je taj gol poništen zbog ofsajda.

U 50. minutu Birmančević je šutirao sa oko 12 metara od gola, ali je Al Ovais zaustavio njegov udarac.

Milinković-Savić je oprobao udarac sa distance u 56. minutu, ali je njegov udarac završio pored gola.

U 60. minutu Kostić je pronašao Mitrovića u „srcu“ šesnaesterca, ali njegov udarac sa ivice peterca je izblokiran.

Srbija je izjednačila lepim golom Strahinje Pavlovića u 66. minutu. Centrirao je Terzić, a Pavlović je „makazicama“ sa oko deset metara zatresao mrežu.

Četiri minuta kasnije Srbija je stigla do preokreta. Mimović je centrirao sa desne strane, a Mitrović se našao na pravom mestu u glavom sa oko pet metara zatresao mrežu.

U 85. minutu Stanić je šutirao sa velike udaljenosti, ali je njegov udarac otišao visoko preko gola.

Dva minuta kasnije Saudijci su imali priliku za izjednačenje, ali Al Šerhi iz dobre pozicije nije uspeo dobro da zahvati loptu glavom

(Beta)

